Obrońca tytułu nie jedzie na igrzyska. Mistrz olimpijski skreślony, jest komunikat

Od konkursów w Zakopanem w Polsce toczyła się właściwie ogólnonarodowa dyskusja na temat tego, którzy skoczkowie powinni polecieć na igrzyska olimpijskie do Włoch. Przyjęło się, że pewne miejsce w składzie miał Kacper Tomasiak, a obok niego niepodważalny był także udział Kamila Stocha.

Ostatecznie ta dwójka faktycznie do Włoch poleci. Wybór trzeciego skoczka jest jednak pewnym zaskoczeniem. Maciej Maciusiak postawił bowiem na Pawła Wąska. Tak naprawdę jednak przy każdym wyborze byłoby pewne "ale". Takich problemów nie miał z pewnością trener Austrii.

Austriacy ogłaszają. Mistrz olimpijski skreślony

Austriacy w przeciwieństwie do Polaków, wywalczyli sobie cztery, a nie trzy miejsca, na igrzyskach. Mimo tego Andreas Widhoelzl i tak miał potężny ból głowy, co do tego, których skoczków do Predazzo zabrać. Bardzo mocnych kandydatów było aż pięciu. Mowa o: Tschofenigu, Hoerlu, Krafcie, Fettnerze oraz Embacherze.

O ile pozycja Tschofeniga i Hoerla wydawała się niezagrożona, o tyle pozostałe dwa miejsca były pewną zagadką. Ostatecznie trener Austriaków postawił na duet: Stefan Kraft oraz Stephan Embacher. To oznacza, że igrzyska jedynie w roli kibica obejrzy 40-letni Manuel Fettner.

Dla doświadczonego skoczka z pewnością jest to bardzo bolesna decyzja. Wspólnie z kolegami z zespołu w 2022 roku wygrał konkurs drużynowy i wówczas był tym, który oddawał ostatni - zwycięski skok. W Pekinie zdobył także srebrny medal na skoczni normalnej. Jak się okazuje, były to jego ostatnie igrzyska w karierze. Tytułu w drużynie i tak by nie obronił, bo drużynówkę zastąpią duety.

Porównując formę wszystkich skoczków austriackich wydaje się, że o czwarte miejsce walczyli ze sobą Kraft oraz Fettner, którzy są sąsiadami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wyniki z ostatniego weekendu Pucharu Świata wskazywałyby na Fettnera, który był czwarty i siódmy. Kraft zajął tylko dziewiąte miejsce. Warto jednak wspomnieć, że 32-latek wciąż nie ma indywidualnego medalu olimpijskiego.

Znamy kadrę Austrii na Turniej Czterech Skoczni. Nie znalazł się w niej Manuel Fettner KLAUS PRESSBERGER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Manuel Fettner GEIR OLSEN / NTB / AFP AFP

Stefan Kraft KENTARO TOMINAGA AFP

