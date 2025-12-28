"Obrażali Małysza". Teraz wszystko ujawnił. Taka była prawda

Początek "małyszomanii" w Polsce datuje się na sezon 2000/2001. To właśnie wtedy zanotowano pierwsze wielkie wzrosty jeśli chodzi o oglądanie skoków narciarskich w naszym kraju. Wszystko za sprawą wyników, jakie zaczął osiągać dość młody jeszcze wówczas Adam Małysz.

Jeden z najwybitniejszych skoczków w historii sprawił, że kraj nad Wisłą błyskawicznie zakochał się w tej zimowej ekstremalnej dyscyplinie sportowej. Na przełomie 2000 i 2001 wielkim sukcesem popisał się właśnie Małysz, który wygrał 49. edycję Turnieju Czterech Skoczni z ponad 100 punktową przewagą.

Małysz musiał mierzyć się z brzydkimi słowami. Zdradza prawdę

25 lat później TVP Sport poświęciło Małyszowi cały artykuł, który odnosił się właśnie do zjawiska społecznego, jakim była "małyszomania". "Ludzie grozili i obrażali Małysza, zresztą jak większość popularnych osób. Wtedy jednak robili to wyłącznie poprzez telefony lub SMS-y z pogróżkami" - czytamy.

Sam Małysz skomentował wszystko, ucinając wszelkie plotki o jakimkolwiek niebezpieczeństwie, które mogłoby mu grozić. - Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek ktoś obraził mnie twarzą w twarz - stwierdził stanowczo w rozmowie z portalem "sport.tvp.pl".

W obecnych czasach tego typu zachowania określane są jednym terminem - hejt. Kamil Stoch i spółka muszą się z nim mierzyć. Być może nie dostają telefonów czy SMS-ów, ale gdy wejdą w swoje media społecznościowie, to z pewnością mogą tam przeczytać wiele nieprzychylnych im słów.

