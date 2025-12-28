Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Obrażali Małysza". Teraz wszystko ujawnił. Taka była prawda

Rafał Sierhej

Adam Małysz obecnie sprawuje piecze nad sporą częścią polskich sportów zimowych. Były wybitny skoczek pełni rolę prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. W czasach swojej sportowej świetności nasz wybitny skoczek musiał mierzyć się z różnymi komentarzami na swój temat. - Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek ktoś obraził mnie twarzą w twarz - zdradził w rozmowie z "TVP Sport".

Mężczyzna z krótką brodą i w baseballowej czapce Red Bull na głowie, ubrany w czarną bluzę, patrzący w bok na niebieskim tle.
Adam MałyszPawel MurzynEast News

Początek "małyszomanii" w Polsce datuje się na sezon 2000/2001. To właśnie wtedy zanotowano pierwsze wielkie wzrosty jeśli chodzi o oglądanie skoków narciarskich w naszym kraju. Wszystko za sprawą wyników, jakie zaczął osiągać dość młody jeszcze wówczas Adam Małysz.

Jeden z najwybitniejszych skoczków w historii sprawił, że kraj nad Wisłą błyskawicznie zakochał się w tej zimowej ekstremalnej dyscyplinie sportowej. Na przełomie 2000 i 2001 wielkim sukcesem popisał się właśnie Małysz, który wygrał 49. edycję Turnieju Czterech Skoczni z ponad 100 punktową przewagą.

Małysz musiał mierzyć się z brzydkimi słowami. Zdradza prawdę

25 lat później TVP Sport poświęciło Małyszowi cały artykuł, który odnosił się właśnie do zjawiska społecznego, jakim była "małyszomania". "Ludzie grozili i obrażali Małysza, zresztą jak większość popularnych osób. Wtedy jednak robili to wyłącznie poprzez telefony lub SMS-y z pogróżkami" - czytamy.

Sam Małysz skomentował wszystko, ucinając wszelkie plotki o jakimkolwiek niebezpieczeństwie, które mogłoby mu grozić. - Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek ktoś obraził mnie twarzą w twarz - stwierdził stanowczo w rozmowie z portalem "sport.tvp.pl".

W obecnych czasach tego typu zachowania określane są jednym terminem - hejt. Kamil Stoch i spółka muszą się z nim mierzyć. Być może nie dostają telefonów czy SMS-ów, ale gdy wejdą w swoje media społecznościowie, to z pewnością mogą tam przeczytać wiele nieprzychylnych im słów.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Dwaj mężczyźni w sportowych ubraniach, po lewej w czerwonej koszulce z emblematem, w czapce z daszkiem, po prawej mężczyzna w sportowej kurtce z licznymi logotypami sponsorów oraz czapce z daszkiem i zarostem, w tle widać drzewa i sprzęt sportowy.
Kamil Stoch i Adam MałyszPaweł Murzyn/Damian Klamka/East NewsEast News
Adam Małysz
Adam MałyszPawel Murzyn/East NewsEast News
Adam Małysz
Adam MałyszANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

