"Objawienie" Żyły. Nikt się nie spodziewał. "Piotrek w tym najlepszym wydaniu"

Piotr Żyła znany był dotąd z tego, że przed telewizyjnymi kamerami czasem... trudno było się z nim dogadać. Szczędził fachowych analiz swoich skoków, a jego reakcje na pytania dziennikarzy wielokrotnie podbijały internet . Gdy więc Sebastian Szczęsny we wpisie na platformie "X" zapowiedział, że "Wewiór" pojawi się w studiu "Eurosportu" w trakcie konkursu drużynowego, nie do końca było wiadomo, czego się spodziewać.

Piotr Żyła błysnął. Ale nie na skoczni

Okazało się jednak, że 38-latek w roli eksperta czuje się jak ryba w wodzie. Analitycznie podszedł do skoków naszych zawodników, broniąc między innymi Aleksandra Zniszczoła , najsłabszego z "naszych" w pierwszej serii. "To nie są warunki pod Olka. W serii próbnej miał fajne, w konkursie gorsze, najwidoczniej się nie przestawił" - komentował. Jeszcze w przerwie między seriami wydawał się też wierzyć w... medal naszych Orłów zauważając, że strata do podium nie była duża (w istocie wynosiła 33,2 punktu).

Nasz dwukrotny, indywidualny mistrz świata jako ekspert zrobił wrażenie na dziennikarzach i internautach. "Piotrek w tym najlepszym wydaniu. Jak na co dzień, a nie w roli, jak przy krótkich rozmówkach po skokach" - ocenił doskonale zorientowany w świecie skoków Piotr Majchrzak z "Viaplay". W ślad szły opinie kibiców. "Piotrek Żyła TOP jako ekspert w studiu", "Ewidentnie widać że Piotrek Żyła gra podczas transmisji a dziś w studio całkiem przyjemnie się go słucha" - pisali.

Niestety, do formy Żyły w studiu nie do końca dopasowali się jego koledzy na skoczni. Szóste miejsce, jakie ostatecznie zajęli uznać można za wypełnienie "planu minimum". Boli między innymi to, że strata do piątej Japonii była stosunkowo niewielka (6,8 punktu). Bo do tego, że czołówka nam "odjechała", zdążyliśmy się już przyzwyczaić.