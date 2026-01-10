Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której skoki narciarskie w Zakopanem dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV?

Aleksy Kiełbasa

Po 74. Turnieju Czterech Skoczni skoki narciarskie zawitały do Zakopanego. Dla Kacpra Tomasiaka będzie to debiut w Pucharze Świata na Wielkiej Krokwi, natomiast dla Kamila Stocha będą to ostatnie skoki w Polsce podczas zawodów tej rangi. Gdzie oglądać w TV Puchar Świata w Zakopanem dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Skoki narciarskie. Relacja tekstowa i wyniki konkursu w Interii Sport.

Zawodnik w stroju sportowym podczas skoku narciarskiego w locie, trzymający narty charakterystycznie ułożone równolegle do siebie, w tle rozmazane drzewa i fragment niebieskiego baneru.
Kacper Tomasiak będzie po raz pierwszy skakał w Zakopanem podczas Pucharu Świata KERSTIN JOENSSONAFP

Konkurs duetów w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokowi HS 140 w Zakopanem odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:10. Transmisję na żywo w TV z zawodów głównych będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1, a poprzedzających je o godzinie 14:15 kwalifikacji, wyłącznie w Eurosporcie 1. Z kolei stream online z obu sesji będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacje tekstowe i wyniki kwalifikacji oraz konkursu w Interii Sport.

Puchar Świata w Zakopanem. O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Czas na Puchar Świata w Zakopanem. Skoki na Wielkiej Krokwi to jeden z najgorętszych i najbardziej wyczekiwanych momentów sezonu. Na polskie podium czekamy tutaj jednak od 2023 roku, kiedy to nasza drużyna zajęła drugie miejsce w zawodach drużynowych, a dzień później drugi indywidualnie był Dawid Kubacki. Do tej pory na skoczni im. Stanisława Marusarza rozegrano 61 konkursów w ramach PŚ. 48 indywidualnych i 13 drużynowych.

Indywidualnie czterech Polaków triumfowało w Zakopanem, a byli to: Kamil Stoch (pięć zwycięstw), Adam Małysz (cztery wygrane) i po razie Stanisław Bobak oraz Piotr Fijas. To oznacza, że Polacy triumfowali tutaj 12 razy, a łącznie na podium stawali 27 razy.

Natomiast jeśli chodzi o "drużynówki", to nasz zespół wygrał tylko raz w 2018 roku, a na podium stawał siedem razy, czyli w ponad połowie rozegranych konkursów. Dzisiaj po raz pierwszy historii na Wielkiej Krokwi odbędą się zawody duetów, a z kolei po raz pierwszy w karierze w ramach Pucharu Świata na tej skoczni będzie startował Kacper Tomasiak.

Konkurs duetów w skokach narciarskich na Wielkiej Krokowi HS 142 w Zakopanem odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:10. Natomiast zawody od godziny 14:15 poprzedzą kwalifikacje do niedzielnych zawodów indywidualnych. Relacje tekstowe i wyniki kwalifikacji oraz konkursu w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z zawodów głównych będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1, a poprzedzających je o godzinie 14:15 kwalifikacji wyłącznie w Eurosporcie 1. Z kolei stream online z obu sesji będzie dostępny w platformie HBO Max.

