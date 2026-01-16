O której skoki narciarskie w Sapporo w sobotę? Gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Konkurs indywidualny w skokach narciarskich na Okurayamie HS 137 w Sapporo odbędzie się w sobotę 17 stycznia o godzinie 7:15. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Puchar Świata w Sapporo. O której godzinie skoki narciarskie w sobotę? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Karuzela Pucharu Świata w ten weekend jedyny raz podczas sezonu 2025/2026 opuściła Europę. Zawodnicy będą rywalizowali na skoczni w Sapporo. Obiekt ten, którego rekordzistą z odległością 148,5 jest Kamil Stoch, w przeszłości wielokrotnie był miejscem polskich sukcesów.

Zaczęło się od Wojciecha Fortuny, który na Okurayamie w 1972 roku sięgnął po olimpijskie złoto. Na kolejne triumfy Polaków trzeba było czekać do 2001 roku, kiedy to dwukrotnie zwyciężał tu Adam Małysz. Kolejne podium miało miejsce dopiero 10 lat później, ponownie za sprawą Małysza, który był wówczas trzeci. W kolejnych latach na podium stawali tutaj Kamil Stoch (jedna wygrana, trzy drugie miejsca i jedno trzecie), Maciej Kot (jedna wygrana) oraz Dawid Kubacki (2. i 3. miejsce), co łącznie daje łącznie 11 podiów Polaków w PŚ, a łącznie ze złotem olimpijskim Fortuny - 12.

Do Japonii reprezentacja Polski udała się w mocno zmienionym składzie. Zabrakło w nim Kamila Stocha, który ma spokojnie potrenować przed mistrzostwami świata w lotach i igrzyskami olimpijskimi. Nasz zespół będą reprezentować Kacper Tomasiak, Maciej Kot oraz Dawid Kubacki, do których dołączą Klemens Joniak i Aleksander Zniszczoł. Ostatnia dwójka została w Sapporo, gdzie w poprzedni weekend startowała w Pucharze Kontynentalnym.

Dawid Kubacki Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Okurayama w Sapporo AFP