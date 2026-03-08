O której skoki narciarskie w Lahti dzisiaj? Gdzie obejrzeć Puchar Świata w TV?

Konkurs duetów w skokach narciarskich na skoczni Salpausselka (HS130) w Lahti odbędzie się dzisiaj o godzinie 15:00. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN-u i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Puchar Świata w Lahti. O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Tym razem stawka Pucharu Świata rywalizuje na skoczni (HS130) kompleksu Salpausselka w Lahti. Ten majestatyczny obiekt, starego typu z wysoką betonową wieżą, stromym najazdem i krótkim progiem w środowisku skoczków nazywany jest "szubienicą" lub "betonem".

To bardzo szczęśliwy skocznia dla polskich skoczków, którzy stawali tu na podium 12 razy. Po trzy zwycięstwa zanotowali tu Adam Małysz (łącznie pięć podiów) i Kamil Stoch (cztery podia), a po jednym trzecim miejscu wywalczyli Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Ponadto "Biało-Czerwoni" w "drużynówkach" aż sześć razy zajmowali miejsca tu w TOP 3, choć ani razu nie udało im się wygrać.

Poza tym na skoczni w Lahti wielokrotnie odbywały się mistrzostwa świata i to z sukcesami Polaków. Wicemistrzostwo świata w 1938 roku wywalczył tu Stanisław Marusarz, zdobywając pierwszy w historii naszego kraju medal mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. 63 lata później jego sukces powtórzył Adam Małysz, który dołożył jeszcze złoto na skoczni normalnej. Ponadto w 2017 roku po brąz sięgnął tu Piotr Żyła, a Polska w konkursie drużynowym zdobyła jedyne jak dotąd mistrzostwo świata.

Dziś odbędzie się konkurs duetów, a nasz zespół wystartuje w składzie Kacper Tomasiak i Kamil Stoch.

