O której skoki narciarskie w Lahti dzisiaj? Gdzie obejrzeć Puchar Świata w TV?

Konkurs indywidualny w skokach narciarskich na skoczni Salpausselka (HS130) w Lahti odbędzie się dzisiaj o godzinie 17:00. Zawody poprzedzą kwalifikacje, które zaplanowano na godzinę 15:30. Transmisję na żywo w TV z kwalifikacji będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1, a zawodów głównych dodatkowo w TVN-ie. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacje tekstowe oraz wyniki w Interii Sport.

Skoki narciarskie dzisiaj. O której godzinie Puchar Świata w Lahti? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Po niezbyt udanych dla Polaków lotach w Bad Mitterndorf zawody powróciły na skocznię dużą. Tym razem stawka Pucharu Świata rywalizuje na skoczni (HS130) kompleksu Salpausselka w Lahti. Ten majestatyczny obiekt, starego typu z wysoką betonową wieżą, stromym najazdem i krótkim progiem w środowisku skoczków nazywany jest "szubienicą" lub "betonem".

To bardzo szczęśliwy skocznia dla polskich skoczków, którzy przed tym weekendem stawali tu na podium 12 razy. Po trzy zwycięstwa zanotowali tu Adam Małysz (łącznie pięć podiów) i Kamil Stoch (cztery podia), a po jednym trzecim miejscu wywalczyli Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Ponadto "Biało-Czerwoni" w "drużynówkach" aż sześć razy zajmowali miejsca tu w TOP 3, choć ani razu nie udało im się wygrać.

Poza tym na skoczni w Lahti wielokrotnie odbywały się mistrzostwa świata i to z sukcesami Polaków. Wicemistrzostwo świata w 1938 roku wywalczył tu Stanisław Marusarz, zdobywając pierwszy w historii naszego kraju medal mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. 63 lata później jego sukces powtórzył Adam Małysz, który dołożył jeszcze złoto na skoczni normalnej. Ponadto w 2017 roku po brąz sięgnął tu Piotr Żyła, a Polska w konkursie drużynowym zdobyła jedyne jak dotąd mistrzostwo świata.

Pierwotnie do Lahti Polacy udali się w składzie Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Maciej Kot. Jednak błyskawicznie po wywalczeniu wicemistrzostwa świata juniorów w Lillehammer dołączył do nich Kacper Tomasiak, dla którego będą to pierwsze starty w Pucharze Świata od połowy stycznia.

Kamil Stoch (zdj. archiwalne) Wojtek Radwański AFP

Piotr Żyła podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2025/2026 JENS SCHLUETER AFP

Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport