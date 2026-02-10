Konkurs skoków narciarskich drużyn mieszanych zimowych igrzysk olimpijskich 2026 na skoczni normalnej w Predazzo (HS 107) odbędzie się dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo w TV będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Apoloniusz Tajner: Jako cała reprezentacja mamy wyjątkowo dużo szans medalowych. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

O której skoki narciarskie dzisiaj na zimowych igrzyskach olimpijskich? [NA ŻYWO, TV]

Za nami konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn w skokach narciarskich zimowych igrzysk olimpijskich na skoczni normalnej (HS 107). Medale w zawodach kobiety zdobyły Anna Odine Stroeam, Nika Prevc i Nozomi Maruyama. Znakomity występ zanotowała z kolei Anna Twardosz, która zajęła bardzo wysokie 10. miejsce.

Zawody mężczyzn przyniosły sensacyjne rozstrzygnięcia. Przede wszystkim wicemistrzem olimpijskim został Kacper Tomasiak. Po złoto sięgnął Philipp Raimund, a brąz zdobyło dwóch skoczków Ren Nikaido i Gregor Deschwanden. Co ważne podkreślenia, trzech z tych zawodników nigdy nie wygrało jeszcze pojedynczego konkursu Pucharu Świata! Wyjątkiem jest Nikaido, który premierowo zwycięstwo odniósł w tym sezonie w Innsbrucku.

Dzisiaj czas na konkurs drużyn mieszanych, zwany też mikstem. To bardzo młoda konkurencja olimpijska, ponieważ zostanie rozegrana dopiero po raz drugi na zimowych igrzyskach olimpijskich. Swój debiut miała podczas igrzysk w Pekinie i od razu wywołała ogromne emocje. Wówczas po złoto sięgnęła Słowenia. Natomiast srebro i brąz sensacyjnie przypadło kolejno Rosyjskiemu Komitetowi Olimpijskiemu oraz Kanadzie.

Do tak spektakularnego sukcesy tych zespołów doszło dzięki szeregowi dyskwalifikacji, za które odpowiadała Agnieszka Paczkowska. Polska kontrolerka wyłapała złamanie regulaminu w zespołach Austrii, Japonii, Niemiec oraz Norwegii. Na wpadkach rywali skorzystała także reprezentacja Polski, która uplasowała się na szóstym miejscu.

Miejmy nadzieję, że tym razem wszystkie zawodniczki i zawodnicy będą mieli sprzęt zgodny z regulaminem, a "Biało-Czerwoni" nie będą potrzebowali nieszczęścia konkurentów, by zająć wysoką pozycję. Nasz zespół wystąpi w składzie Pola Bełtowska, Anna Twardosz, Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak.

Konkurs miksta w skokach narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 i skoczni normalnej w Predazzo (HS 107) odbędzie się dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w platformie HBO Max.

Anna Twardosz KIRSTY WIGGLESWORTH East News

Paweł Wąsek Foto Olimpik AFP