O której skoki narciarskie dzisiaj? Igrzyska olimpijskie 9 lutego [NA ŻYWO]

Dziś odbędzie się pierwszy konkurs w skokach narciarskich mężczyzn na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026. Do walki o medale na skoczni normalnej w Predazzo staną Kacper Tomasiak, Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek. Gdzie oglądać w TV skoki dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Skoki narciarskie. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.
Konkurs skoków narciarskich mężczyzn zimowych igrzysk olimpijskich 2026 na skoczni normalnej w Predazzo (HS 107) odbędzie się dzisiaj o godzinie 19:00. Transmisję na żywo w TV będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.
Reprezentacja Polski skoczków na zimowe igrzyska olimpijskie 2026 udała się w składzie Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. To właśnie tę trójkę będzie można zobaczyć w konkursach indywidualnych, a dwójka zawodników zostanie wybrana także do rywalizacji w mikstach oraz duetach.
Faworytem do medali na igrzyskach jest rzecz jasna dominator tej zimy, czyli Domen Prevc. Jest to jednak zawodnik preferujący większe skocznie i nie uchodzi za tak wielkiego kandydata do złota na obiekcie normalnym, jak na dużym.
Obiekt normalny w Predazzo jest bardzo szczęśliwy dla naszych skoczków. Zawody najwyższej rangi rozgrywane są na nim rzadko, a mimo to złoty medal mistrzostw świata z rekordem skoczni w 2003 roku wywalczył tutaj Adam Małysz. Z kolei w 2020 roku w dwóch konkursach Pucharu Świata trzecie miejsce zajmował Dawid Kubacki. Oczywiście skocznia przeszła przed igrzyskami gruntowną modernizację, a letnią próbę przedolimpijską wygrał na niej Jan Hoerl, przed Danielem Tschofenigiem i Ryoyu Kobayashim.
