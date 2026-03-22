O której loty narciarskie w Vikersund dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV?

Aleksy Kiełbasa

Czas na drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni w Vikersund. Dla Kacpra Tomasiaka występy w ten weekend są debiutem na skoczni do lotów narciarskich. Gdzie oglądać w TV Puchar Świata w Vikersund dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Skoki narciarskie. Relacja tekstowa i wyniki konkursu w Interii Sport.

Kacper Tomasiak podczas lotu, w białym kombinezonie i złotym kasku, na tle nieba.
Kacper Tomasiak zadebiutuje w Vikersund na skoczni do lotów narciarskichEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 240 w Vikersund odbędzie się dzisiaj o godzinie 17:15. Zawody poprzedzą kwalifikacje, które zaplanowano na godzinę 15:45. Transmisję na żywo w TV z kwalifikacji będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1, a zawodów głównych dodatkowo w TVN-ie. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacje tekstowe oraz wyniki w Interii Sport.

Puchar Świata w Vikersund. O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Po kontrowersyjnych i ponurych konkursach na skoczni w Oslo karuzela Pucharu Świata pozostała w Norwegii, ale przeniosła się na obiekt w Vikersund. To właśnie Vikersundbakken dzierżyła w latach 2011-2025 kolejne nieoficjalne rekordy świata w długości skoku w ramach FIS, aż 30 marca 2025 roku Domen Prevc skoczył 254,5 metra w Planicy.

Skocznia ta nie należy do najszczęśliwszych dla naszych skoczków. Przed tym weekendem na podium biało-czerwoni stawali tutaj indywidualnie tylko cztery razy, odnosząc ledwie jedno zwycięstwo. W 1980 roku drugie miejsce zajął tu Stanisław Bobak. Sześć lat później trzeci był Piotr Fijas. Na kolejne podium (choć należy pamiętać, że obiekty wypadł na kilka lat z Pucharu Świata - red.) trzeba było czekać aż do 2011 roku, kiedy trzecią lokatę zajął Adam Małysz. Ostatnim podium, a zarazem jedynym zwycięstwem, była wygrana Kamila Stocha z 2017.

Nasz zespół stanął też na podium dwukrotnie w konkursach drużynowych. W 2017 roku Polacy w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch zajęła drugie miejsce. Wynik ten udało się powtórzyć rok później, tyle że Kota zastąpił Stefan Hula.

Polacy udali się do Vikersund w składzie Kacper Tomasiak (który zadebiutuje na skoczni do lotów narciarskich), Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł.

Transmisję na żywo w TV z kwalifikacji będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1, a zawodów głównych dodatkowo w TVN-ie. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

Zobacz również:

Aleksander Zniszczoł
Skoki Narciarskie

Ogromny zawód w Vikersund, nieoczekiwany lider Polaków. Prevc zdetronizowany

Paweł Nowak
Zawodnik w skoku narciarskim, ubrany w specjalny kombinezon, kask i gogle, szybując nad stokiem z szeroko rozstawionymi nartami, tło rozmyte, leśne.
Kamil Stoch w trakcie Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni do lotów KulmSTRINGERAFP
Skoczek narciarski w stroju sportowym podczas lotu, unosi się nad zeskokiem w klasycznej pozycji aerodynamicznej, tło stanowią drzewa pokryte igłami.
Piotr ŻyłaKarl-Josef Hildenbrand/DPAAFP
Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparciePolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja