O której loty narciarskie w Planicy w sobotę? Gdzie obejrzeć w TV?

Konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 240 w Planicy odbędzie się w sobotę 28 marca o godzinie 9:30. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN oraz Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Puchar Świata w Planicy. O której godzinie skoki narciarskie w sobotę? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Jak to już bywa w zwyczaju, weekend w Planicy zakończy kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po nieudanym weekendzie dla Polaków w Vikersund, który zakończył się ledwie trzema punktami Aleksandra Zniszczoła oraz upadkiem Kacpra Tomasiaka, polscy kibice liczą na udany występ "biało-czerwonych" na Letalnicy. Najbardziej w wykonaniu Kamila Stocha, dla którego są to ostatnie w karierze skoki na arenie międzynarodowej.

Skocznia Letalnica (HS 240) jest jedną z najbardziej lubianych przez Polaków, którzy wywalczyli tutaj trzy podia Pucharu Świata w konkursach drużynowych. Pierwsze w 2009 roku, które było drugim podium naszego zespołu w historii. Wówczas "Biało-Czerwoni" zajęli drugie miejsce. Drugie w 2017 roku, gdy wywalczyli trzecią pozycję, a zwycięstwo odnieśli dwa lata później.

W sobotę Polacy wystąpią w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch.

