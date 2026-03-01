O której loty narciarskie w Bad Mitterndorf dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV?

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni Kulm HS 235 w Bad Mitterndorf odbędzie się dzisiaj o godzinie 13:30. Zawody poprzedzą kwalifikacje, które zaplanowano na godzinę 12:00. Transmisję na żywo w TV z kwalifikacji będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1, a zawodów głównych dodatkowo w TVN-ie. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacje tekstowe oraz wyniki w Interii Sport.

Puchar Świata w Bad Mitterndorf. O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Po udanych zimowych igrzyskach olimpijskich dla polskich skoczków, którzy zdobyli trzy medale, nadszedł czas na powrót do rywalizacji w Pucharze Świata. W ten weekend zawodnicy rywalizują na skoczni do lotów w austriackim Bad Mitterndorf.

Obiekt Kulm (HS 235) nie jest tym, na którym szczególnie dobrze radzą sobie Polacy. Do tej pory nasi zawodnicy stawali tutaj na podium tylko pięć razy. Aż trzy podia są dziełem Adama Małysza, który w 2003 roku był tu trzeci, co powtórzył dwa lata później, dokładając jeszcze wygraną w trakcie tego samego weekendu. W 2012 roku trzecie miejsce zajął Kamil Stoch. Skocznia dwa lata później przeszła przebudowę i od tamtej pory tylko raz się zdarzyło, aby któryś z naszych reprezentantów wskoczył do TOP 3. W 2020 roku ta sztuka udała się Piotrowi Żyle, który odniósł zwycięstwo.

W składzie na konkursy w Bad Mitterndorf zabrakło trzykrotnego medalisty ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich Kacpra Tomasiaka, którego w przyszłym tygodniu czekają mistrzostwa świata juniorów. Maciej Maciusiak zabrał za to do Austrii wicemistrza olimpijskiego w duetach Pawła Wąska, a także Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę oraz debiutującego na obiekcie do lotów narciarskich w zawodach tej rangi Klemensa Joniaka.

Paweł Wąsek FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Dawid Kubacki IMAGO/Johannes Schmidt/Imago Sport and News/East News East News

