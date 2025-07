O Granerudzie znów może być głośno. Gorzkie słowa Norwega, już ma tego dosyć

Skandynawowie znaleźli się w poważnych tarapatach po tym, gdy podczas mistrzostw świata przypalano ich na gorącym uczynku. Okazało się, że Norwedzy rywalizowali w nielegalnych kombinezonach. Przypłacili oni za to dyskwalifikacją w konkursie na dużej skoczni. Poza tym FIS wyciągnęła dalsze konsekwencje i zawiesiła największe gwiazdy do zakończenia śledztwa. Wciąż nie wiadomo kiedy powrócą do skakania.

W sprawie nie doszło do przełomu, a zegar tyka. Na sierpień zaplanowano inaugurację Letniego Grand Prix. Nic więc dziwnego, że w Norwegii czuć coraz większy niepokój. Do grona niezadowolonych z ostatnich działań osób odpowiedzialnych za światowe skoki narciarskie należy Halvor Egner Granerud. "Dziwne, że to trwa tak długo. Dostali już karę surowszą niż kiedykolwiek wcześniej. Myślę, że wszyscy zaangażowani doceniliby jak najszybsze wyjaśnienie sprawy" - przyznał gwiazdor na łamach "dagbladet.no".

Granerud coraz bliżej powrotu na skocznię. Norweg nie narzeka na brak wrażeń

29-latek może mówić o szczęściu w nieszczęściu. Tuż przed feralnym globalnym czempionatem nabawił się on urazu, który wykluczył go z rywalizacji. Dzięki temu przygotowuje się spokojnie do kolejnego sezonu i nie musi obawiać się o dalszą przyszłość. "Jest dobrze. Zaraz po operacji czułem, że to potrwa długo. Musiałem choćby korzystać z podnóżka w toalecie. Wtedy nie czułem, że za pół roku będę skakać. Ale postępy są widoczne przez cały czas" - dodał w tej samej rozmowie.

Na razie ciężko stwierdzić kiedy dwukrotny triumfator klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ponownie pojawi się na belce startowej. Norwegowi nie brakuje jednak wrażeń. Niedawno został ojcem. "Na razie jest miło. Jest bardziej nerwowo. Mam wrażenie, że doba ma mniej godzin. Poza tym jest naprawdę miło" - opisał pierwsze wrażenia po przyjściu na świat potomka. Doda mu on z pewnością motywacji do jeszcze cięższej pracy.

Kulisy skandalu na MŚ w skokach narciarskich. To nie koniec konsekwencji dla Norwegów? „Działy się rzeczy straszne”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Halvor Egner Granerud GEORG HOCHMUTHAPAAFP AFP

Halvor Egner Granerud Jure Makovec/AFP AFP

Halvor Egner Granerud po tym, jak w 2021 roku stracił w Innsbrucku saznsę na triumf w Turnieju Czterech Skoczni APA / GEORG HOCHMUTH AFP