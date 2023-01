Nowy rekordzista zaraz może "połknąć" Małysza. Niesamowite liczby

W sobotę, kiedy Stefan Kraft zajmował drugie miejsce, to zrównał się on w liczbie miejsc w konkursach PŚ z Gregorem Schilerenzauerem. W niedzielę przeskoczył go.

Na 89 miejsc na podium złożyło się 27 zwycięstw, 28 drugich miejsc i 34 trzecie lokaty.