Ryoyu Kobayashi z rekordem. Cóż to był za lot!

Wielki powrót ze skokami do Lake Placid, po 33 latach, imponująco przystemplował w konkursie Ryoyu Kobayashi. 26-letni mistrz i wicemistrz olimpijski z Pekinu poszybował na 136 metrów. Japończyk wykorzystał sprzyjające warunki wietrzne, które kosztowały go odjęcie 7,5 pkt, ale mimo to objął wyraźne prowadzenie przed serią finałową.