Granerud imponował już w środę, podczas pierwszego z treningowych skoków oraz kwalifikacji. W obu przypadkach był absolutnie bezkonkurencyjny, a kapitalną formę potwierdził w konkursie, nie dając złudzeń między innymi świetnie skaczącym reprezentantom Polski. Triumf w Oberstdorfie dał mu nie tylko awans na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (do liderującego Kubackiego traci 194 punkty), ale przede wszystkim kapitalną zaliczkę przed kolejnymi konkursami TCS.

Oto nowy przydomek Graneruda

Dla Graneruda było to 15. zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata, ale jednocześnie - pierwsze w historii występów w Turnieju Czterech Skoczni. Do kolejnej odsłony zmagań - w Garmisch-Partenkirchen przystąpi w roli faworyta do triumfu w całej imprezie. Dotąd tylko raz kończył zmagania w TCS na podium - w sezonie 2021/22 był trzeci.