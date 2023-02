Nowy format w Pucharze Świata. Zastąpi konkursy drużynowe?

- To były pierwsze zawody, które były testowane w zastępstwie drużynówki. Jest to coś nowego. Fajne widowisko, ponieważ skacze dwóch najlepszych zawodników z danej reprezentacji. Przeżycie fajne też dla kibiców, bo zmienia się tabela wynikowa. I co najważniejsze, każdy zawodnik musi oddać trzy równe skoki, co przy zmiennych warunkach nie zawsze jest możliwe - mówił na antenie TVN 24 Malik.