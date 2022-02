Pertile, który na stanowisku zastąpił dobrze znanego Waltera Hofera, dąży do tego by "otworzyć" świat skoków narciarskich na nowe kierunki i pomóc w rozwoju krajom, które w ostatnich latach pozostały nieco w tyle.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Ruszel podsumował zmagania hokejowe na igrzyskach w Pekinie. WIDEO INTERIA.TV

Będzie nowy cykl zawodów w skokach narciarskich?

W rozmowie z serwisem "Skijumping.pl" zapowiedział między innymi chęć powrotu do Szczuczyńska. To o tyle ciekawe, że tamtejsza, duża skocznia Burabaj to aktualnie największy tego typu obiekt na świecie. Można na niej latać dalej, niż z Willingen. W 2018 roku Jurij Tepes lądował tam na 154. metrze - o metr dalej, niż wynosi rekord niemieckiego obiektu.



Włoch zapowiedział również, że chce utworzyć nowy cykl zawodów. Ma on nosić nazwę "New Star Cup". Jak wyjaśnił, ma on być dedykowany młodym zawodnikom, a do jego rozwoju chce zaangażować tak "zapomniane" na mapie skoków kraje jak chociażby Słowacja.



Jednocześnie, Pertile nie chciał się w rozmowie z polskim serwisem odnieść do aktualnej sytuacji planowanego, "polskiego" turnieju w ramach PŚ, który odbywać ma się na obiektach w Szczyrku, Wiśle i Zakopanem.



Czytaj również: Kamila Karpiel odsunięta od kobiecej kadry?