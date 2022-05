Nowy cykl w skokach! Tak ma wyglądać kalendarz pierwszej edycji

Od lipca skoczkowie z całego świata będą mogli rywalizować w czterech kategoriach zawodów rangi FIS. Będzie to Puchar Świata, Puchar Kontynentalny, FIS Cup oraz nowy, skierowany na zawodników w wieku 11-15 lat cykl New Star Trophy.

Jak zdradził w rozmowie z portalem "Skijumping.pl" Sandro Pertille, tego typu cykl umożliwi krajom rozwijającym się przygotowanie swoich reprezentantów do rywalizacji na międzynarodowym poziomie.

Pierwsza edycja New Star Trophy odbędzie się już tego lata

Młodzi skoczkowie swoich sił w najnowszym cyklu będą mogli spróbować już w lipcu tego roku. Jak poinformował dziennikarz Skijumping.pl Adam Bucholz, konkurs inauguracyjny odbędzie się już 2 lipca w Rasnovie. Według doniesień, młodzi zawodnicy wystartują także we Włoszech, Szwecji, Finlandii oraz na Słowacji.

Z uwagi na młody wiek zawodników, konkursy w ramach cyklu New Star Trophy będą prawdopodobnie rozgrywane na skoczniach średnich i mniejszych. Mówi się, że będą to obiekty w granicach HS25-HS71.

TVP Sport przekazał też informację, że Polski Związek Narciarski chciałby zorganizować zawody New Star Trophy w Polsce w sezonie zimowym. Dla polskich juniorów będzie to okazja do sprawdzenia formy na tle rywali z zagranicy.

Okres rewolucji w skokach narciarskich

Sandro Pertile robi co może, by nieustannie zaskakiwać kibiców skoków narciarskich. Najpierw Włoch przekonał Międzynarodową Federację narciarską do wprowadzenia zmodyfikowanych konkursów drużynowych , następnie okazało się, że inauguracja sezonu zimowego w Wiśle odbędzie się na igielicie .

Na brak emocji nie mogą też narzekać skoczkinie narciarskie. Po wielu latach walki o prawo startu na skoczniach mamucich panie otrzymały zielone światło od FIS. Premierowe loty kobiet mają odbyć się w marcu 2023 roku w Vikersund.

