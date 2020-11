Nowości w relacjach na żywo w Interii. Zostań reporterem społecznym i wygraj atrakcyjne nagrody

Użytkownicy Interii mogą korzystać z nowej funkcjonalności. Wprowadziliśmy w naszych serwisach innowacyjne narzędzie do prowadzenia dynamicznych relacji na żywo, dzięki któremu jeszcze wygodniej i szybciej będziemy mogli przekazywać wam informacje z wydarzeń politycznych, sportowych i rozrywkowych. Od teraz każdy z użytkowników będzie mógł przesłać nam wiadomość, film lub zdjęcie, i zostać w ten sposób współtwórcą relacji. Wprowadzeniu nowości towarzyszy konkurs, w którym można wygrać elektryczną hulajnogę lub opaski sportowe.

Dawid Kubacki w objęciach Kamila Stocha, z przodu Piotr Żyła

Nowe funkcje w Live news

Dzięki systemowi Live news możemy prowadzić dla was relacje na żywo, a wszystkie wiadomości trafią do was natychmiast, bez konieczności odświeżania strony. Teraz dajemy wam możliwość współtworzenia relacji z nami. Każdy z użytkowników może zostać reporterem społecznym, przesłać nam tekst, zdjęcie czy film, a jego wiadomość może trafić do treści relacji i tysięcy użytkowników. Najlepsi i najaktywniejsi społeczni reporterzy będą mogli liczyć na wyróżnienia i nagrody od redakcji.

Zalogowani użytkownicy mogą także zgłaszać własne propozycje wydarzeń, którymi - ich zdaniem - powinna zainteresować się redakcja Interii. Dzięki temu dziennikarze portalu zyskają informacje z pierwszej ręki od naocznych świadków najistotniejszych wydarzeń w kraju i na świecie.

W nowej wersji relacji użytkownicy mogą współtworzyć treść, przesyłając do redakcji swoje komentarze, zdjęcia i nagrania

Dodatkowym udogodnieniem, które wprowadziliśmy w nowej wersji Live newsów, jest możliwość odsłuchiwania treści postów dodawanych w relacji na żywo. Dzięki tej funkcji użytkownik nie musi śledzić pisemnej relacji, może również słuchać jej, pracując na innych aplikacjach lub w innej karcie przeglądarki. Dodatkowo może zaznaczyć (przy pomocy odpowiedniego suwaka) chęć otrzymywania powiadomień typu push dla wybranej przez siebie relacji i równie szybko z nich zrezygnować.

Konkurs: wygraj hulajnogę elektryczną i opaskę sportową

Zdjęcie . /

Z okazji wprowadzenia nowej funkcjonalności przygotowaliśmy konkurs, w którym można wygrać atrakcyjne nagrody: hulajnogę elektryczną Xiaomi Mi Electric Scooter 1S (wartość: 1899 zł) lub jedną z czterech opasek sportowych Xiaomi Mi Smart Band 5 (wartość: 179 zł). Co trzeba zrobić?

W najbliższy weekend, 21 i 22 listopada, odbędzie się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Będziemy relacjonować go dla was w sobotę oraz w niedzielę w godzinach 14:00-18:00. Zapraszamy do współudziału! Pokaż nam, jak kibicujesz skoczkom podczas zawodów Pucharu Świata w Wiśle i przez serwis reporter.interia.pl wyślij nam zdjęcie, film lub tekstowe hasło dopingujące. Autorów najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy!