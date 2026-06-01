Nowość u polskich skoczków, już się tym chwalą. A Horngacher? "Jest super"

Od miesiąca trwają przygotowani polskich skoczków narciarskich do nadchodzącej zimy. Tym razem jest o wiele spokojniej, bo czas nie goni, jak rok temu. Za naszymi "Orłami" są też już pierwsze skoki na obiektach w Szczyrku i Hinzenbach.

Od początku z kadrą jest Austriak Stefan Horngacher, który został koordynatorem szkolenia.

Maciej Maciusiak: interesuje nas walka o wysokie lokaty

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Macie już za sobą kilka zgrupowań, w tym dwa na skoczniach w Szczyrku i Hinzenbach. Jesteś z nich zadowolony?

Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków narciarskich: - Jak najbardziej. Wszyscy - i sztab, i zawodnicy mamy takie poczucie, że jest na tę chwilę wszystko w porządku. Wszyscy są bardzo zmotywowani, skoncentrowani i działamy.

Adam Małysz wspomniał, że trenerzy wymieniają się zawodnikami, z którymi trenują. Skąd taki pomysł?

- To ma pomóc i trenerom, i zawodnikom. Dzięki temu możemy bardziej skoncentrować się na skoczkach, bo mamy ich mniej na oku, a nie całą grupę. Można się bardziej skupić na indywidualnej pracy. Z kolei zawodnicy nie przyzwyczajają się do jednego trenera. Oczywiście w czasie treningów i po nich prowadzimy już wspólne analizy. Chodzi o to, by cały czas iść jedną drogą.

Spokojniejsza jest teraz praca niż przed rokiem, kiedy przejmowałeś kadrę? Wtedy gonił was czas, bo na lato trzeba było przygotować formę, by walczyć o cztery miejsca na igrzyskach.

- Jest zdecydowanie spokojniej. Przed rokiem trzeba było od samego początku być w gazie i szykować formę na Letnie Grand Prix od pierwszego konkursu, by walczyć o igrzyska. Każdy miał w głowie tylko ten cel. Teraz jest łatwiej, ale z drugiej strony chcemy zrobić duży krok naprzód, bo w kolejnym sezonie interesuje nas walka o wysokie lokaty. I to na każdym froncie. Nie tylko w Pucharze Świata. Każda z grup musi zatem wykonać solidną robotę.

Na treningach na skoczni przeprowadziliście ciekawy zabieg, bo zawodnicy skakali w strojach do biegów narciarskich.

- Dla młodszych zawodników to była nowość, ale starsi już to kiedyś przerabiali na początku przygotowań. Te pierwsze skoki miały być zabawą. I tak było. Zawodnicy szybko jednak zaczęli w tych strojach skakać normalnie. To im pokazuje, że bez kombinezonów też można oddawać dobre próby.

Taki zabieg czemuś służy?

- Dzięki temu widzimy, komu bardziej pomaga kombinezon. Niektórzy w takim stroju bardziej się zamykają nad bulą albo w locie. Nie mają bowiem pomocy w sprzęcie. To pomaga też złapać czucie. Po tych treningach jestem bardzo zadowolony, bo wszyscy nieźle sobie radzili.

Macie też przechodnią koszulkę "Men of the day", którą skoczkowie prezentują z dumą.

Macie też przechodnią koszulkę "Men of the day", którą skoczkowie prezentują z dumą.

- To jest nowość. Taką koszulkę mamy w kadrze A i kadrze B. Zawodnicy każdego dnia rywalizują o nią. Niektórzy mieli ją już dwa-trzy razy, ale są też tacy, którzy jeszcze jej nie zdobyli. Ta rywalizacja daje im dużą satysfakcję. Na twarzach pojawia się uśmiech i o to chodzi.

Zdobywa ją ten, kto skoczy najdalej?

- Nie. Oceniamy zawodników, jak pracują w ciągu całego dnia. Niektórzy dostają za to, że wykonali wyznaczone zadania na skoczni, jak choćby podejście do lądowania. Inni za to, że wykazali się dużą poprawą w porównaniu do wcześniejszych treningów. Niekoniecznie zatem dostają ją zawodnicy, którzy skakali najlepiej albo najdalej.

Ktoś już złapał fajny rytm na skoczni?

- To nie jest pora, by już łapać formę na skoczni. To czas na łapanie czucia i koncentrację na elementach technicznych, na siłowni, na odbiciu. Trochę testujemy też sprzęt. Zawodnicy wciąż nie mają podpisanych umów z firmami dostarczającymi narty, bo musimy najpierw mieć nowe i dopiero wtedy będziemy testować. Na tym na pewno nam jeszcze trochę zejdzie.

Jak zatem wkomponował się w sztab Stefan Horngacher. Jakie są jego zadania na zgrupowaniach?

- Jest naprawdę super. Działa to wszystko dokładnie tak, jak się umawialiśmy na samym początku, choć oczywiście w pewnych kwestiach się docieramy. Pracujemy wszyscy razem i to jest bardzo fajne. Stefan jest na każdym naszym treningu, współpracuje też z kadrą B. Wniósł wiele ożywienia.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Maciej Maciusiak

Stefan Horngacher

Michal Doleżal (po lewej) i Łukasz Kruczek

Jaka przyszłość czeka Macieja Maciusiaka?





