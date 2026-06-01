Nowość u polskich skoczków, już się tym chwalą. A Horngacher? "Jest super"
Polscy skoczkowie narciarscy mają za sobą kilka zgrupowań, w tym także pierwsze próby na skoczni. Są już też pierwsi zwycięzcy wiosennych treningów. Na zgrupowaniu kadry pojawiła się nowość, o której Maciej Maciusiak, trener polskiej kadry, opowiedział w rozmowie z Interia Sport. Zresztą skoczkowie też już zdążyli się tym pochwalić w mediach społecznościowych. Szkoleniowiec reprezentacji opowiedział też, co wniósł do kadry powrót Austriaka Stefana Horngachera, który został koordynatorem szkolenia.
Od miesiąca trwają przygotowani polskich skoczków narciarskich do nadchodzącej zimy. Tym razem jest o wiele spokojniej, bo czas nie goni, jak rok temu. Za naszymi "Orłami" są też już pierwsze skoki na obiektach w Szczyrku i Hinzenbach.
Od początku z kadrą jest Austriak Stefan Horngacher, który został koordynatorem szkolenia.
Maciej Maciusiak: interesuje nas walka o wysokie lokaty
Tomasz Kalemba, Interia Sport: Macie już za sobą kilka zgrupowań, w tym dwa na skoczniach w Szczyrku i Hinzenbach. Jesteś z nich zadowolony?
Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków narciarskich: - Jak najbardziej. Wszyscy - i sztab, i zawodnicy mamy takie poczucie, że jest na tę chwilę wszystko w porządku. Wszyscy są bardzo zmotywowani, skoncentrowani i działamy.
Adam Małysz wspomniał, że trenerzy wymieniają się zawodnikami, z którymi trenują. Skąd taki pomysł?
- To ma pomóc i trenerom, i zawodnikom. Dzięki temu możemy bardziej skoncentrować się na skoczkach, bo mamy ich mniej na oku, a nie całą grupę. Można się bardziej skupić na indywidualnej pracy. Z kolei zawodnicy nie przyzwyczajają się do jednego trenera. Oczywiście w czasie treningów i po nich prowadzimy już wspólne analizy. Chodzi o to, by cały czas iść jedną drogą.
Spokojniejsza jest teraz praca niż przed rokiem, kiedy przejmowałeś kadrę? Wtedy gonił was czas, bo na lato trzeba było przygotować formę, by walczyć o cztery miejsca na igrzyskach.
- Jest zdecydowanie spokojniej. Przed rokiem trzeba było od samego początku być w gazie i szykować formę na Letnie Grand Prix od pierwszego konkursu, by walczyć o igrzyska. Każdy miał w głowie tylko ten cel. Teraz jest łatwiej, ale z drugiej strony chcemy zrobić duży krok naprzód, bo w kolejnym sezonie interesuje nas walka o wysokie lokaty. I to na każdym froncie. Nie tylko w Pucharze Świata. Każda z grup musi zatem wykonać solidną robotę.
Na treningach na skoczni przeprowadziliście ciekawy zabieg, bo zawodnicy skakali w strojach do biegów narciarskich.
- Dla młodszych zawodników to była nowość, ale starsi już to kiedyś przerabiali na początku przygotowań. Te pierwsze skoki miały być zabawą. I tak było. Zawodnicy szybko jednak zaczęli w tych strojach skakać normalnie. To im pokazuje, że bez kombinezonów też można oddawać dobre próby.
Taki zabieg czemuś służy?
- Dzięki temu widzimy, komu bardziej pomaga kombinezon. Niektórzy w takim stroju bardziej się zamykają nad bulą albo w locie. Nie mają bowiem pomocy w sprzęcie. To pomaga też złapać czucie. Po tych treningach jestem bardzo zadowolony, bo wszyscy nieźle sobie radzili.
Nowość w kadrze polskich skoczków. Tak zareagowali zawodnicy
Macie też przechodnią koszulkę "Men of the day", którą skoczkowie prezentują z dumą.
- To jest nowość. Taką koszulkę mamy w kadrze A i kadrze B. Zawodnicy każdego dnia rywalizują o nią. Niektórzy mieli ją już dwa-trzy razy, ale są też tacy, którzy jeszcze jej nie zdobyli. Ta rywalizacja daje im dużą satysfakcję. Na twarzach pojawia się uśmiech i o to chodzi.
Zdobywa ją ten, kto skoczy najdalej?
- Nie. Oceniamy zawodników, jak pracują w ciągu całego dnia. Niektórzy dostają za to, że wykonali wyznaczone zadania na skoczni, jak choćby podejście do lądowania. Inni za to, że wykazali się dużą poprawą w porównaniu do wcześniejszych treningów. Niekoniecznie zatem dostają ją zawodnicy, którzy skakali najlepiej albo najdalej.
Ktoś już złapał fajny rytm na skoczni?
- To nie jest pora, by już łapać formę na skoczni. To czas na łapanie czucia i koncentrację na elementach technicznych, na siłowni, na odbiciu. Trochę testujemy też sprzęt. Zawodnicy wciąż nie mają podpisanych umów z firmami dostarczającymi narty, bo musimy najpierw mieć nowe i dopiero wtedy będziemy testować. Na tym na pewno nam jeszcze trochę zejdzie.
Jak zatem wkomponował się w sztab Stefan Horngacher. Jakie są jego zadania na zgrupowaniach?
- Jest naprawdę super. Działa to wszystko dokładnie tak, jak się umawialiśmy na samym początku, choć oczywiście w pewnych kwestiach się docieramy. Pracujemy wszyscy razem i to jest bardzo fajne. Stefan jest na każdym naszym treningu, współpracuje też z kadrą B. Wniósł wiele ożywienia.
Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport