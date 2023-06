Teraz odkrywam zupełnie nowe podejście do życia: fakt, że zniknęła ciągła presja i nie jestem tak bardzo widoczny publicznie, jest wyzwalający. W każdym czasie można odnaleźć swoje chwile spełnienia, każdy ma swoje zalety i wady. (...) Nadal jestem w jakiś sposób związany ze sportem i śledzę zawody, ale na razie jest to mniej intensywne. To bardzo miłe móc powiedzieć, że dzieje się u mnie coś nowego. Dwa lata temu rozpocząłem szkolenie jako agent nieruchomości. W międzyczasie założyłem własną firmę. Nie mogę się doczekać, dokąd zaprowadzi nas ta podróż. Architektura i design zawsze mnie interesowały, po wielu konsultacjach z ludźmi założyłem ImpulseLiving. Tylko ci, którzy czują się komfortowo, mogą wykrzesać z siebie cały potencjał. Zapewniamy więc odpowiednią nieruchomość wraz z projektem wnętrz, a także zajmujemy się rozwojem osobistym. To bardziej holistyczne podejście

~ wyznał były skoczek narciarski.