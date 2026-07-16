"Nowe życie" Adama Małysza. Zdradził, co zrobił Kacper Tomasiak

Od dwóch lat nie można było nigdzie zobaczyć sportowych trofeów Adama Małysza. Galeria, jaką stworzył w Wiśle, została zamknięta w 2024 roku. Pomieszczenie było już za ciasne i trudno było cokolwiek tam dostawić. Do tego zostało też zalane.

Kilka lat temu powstał jednak projekt budowy w Wiśle Beskidzkiego Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza. Po trzech latach budowy w końcu powstało nowoczesne centrum w samym sercu miasta. Budowa kosztowała ponad 22 miliony złotych, z czego około 15 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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Nowoczesne Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle

To bardzo nowoczesny obiekt, który łączy historię beskidzkiego narciarstwa z interaktywną zabawą i edukacją.

To nie jest moja inwestycja, żeby była jasność. To jest inwestycja gminy. Ja tylko dostarczyłem eksponaty. Miałem też możliwość aranżacji. Czynnie uczestniczyłem w tym projekcie. Pomysł powstania takiego centrum narodził się po rozmowie z burmistrzem Tomaszem Bujokiem. Kilka lat temu poszedłem do niego i powiedziałem, że w swojej galerii nie mieszczę już wszystkich eksponatów. Teraz cieszymy się z nowoczesnego centrum

Na parterze jest część poświęcona rajdowej pasji Adama Małysza. Można podziwiać samochód, jakim startował nasz były skoczek. Na piętrze jest z kolei przedstawiona historia beskidzkich skoków narciarskich oraz pamiątki zawodników z tego terenu. Są symulatory i projekcje multimedialne.

- To był mój zamysł, żeby trochę bardziej trafić do młodych ludzi, stąd pomysł z multimediami i symulatorami. Myślę, że to tam przekona młodzi do tego, żeby to zobaczyć i też trochę ich zmobilizuje do sportu - przyznał Małysz.

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Wcześniej przez wiele lat w Wiśle działała galeria sportowych trofeów Małysza. W 2024 roku została ona jednak zamknięta.

- Dwa lata temu zamknęliśmy galerię, bo ona już wymagała po prostu modernizacji. Te pomieszczenia, bo to było w zwykłym budynku mieszkalnym, były ciężkie do adaptacji. Nie przystawało już do XXI wieku. Ta galeria jeszcze w 2004 roku była fajna, ale dzisiaj kibic i turysta wymaga czegoś innego. Szczególnie młodzież, która się bardzo zmieniła. Oni potrzebują teraz multimediów, by ich zachęcić. Dzisiaj te wszystkie galerie, czy muzea są robione na bardzo dużych przestrzeniach. U nas też tak jest. Ekspozycje czasem będą się zatem zmieniały, będą wystawy czasowe - opowiadał Małysz.

Nie tylko trofea Adama Małysza. "Kacper Tomasiak jeszcze nie dorósł do tego"

W Beskidzkim Centrum Narciarstwa znalazły się nie tylko trofea Małysza. Swoje pamiątki zdecydowali się przekazać m.in. Piotr Żyła, czy Paweł Wąsek.

Kacper Tomasiak też ma swoje miejsce, ale na razie, mówi, że jeszcze nie dorósł do tego, żeby wystawiać takie rzeczy. Mam nadzieję, że kiedyś dorośnie

- To centrum było robione z taką myślą, że będą nam dochodzić kolejne trofea beskidzkich talentów. Marzeniem jest, by było ich tak dużo, żeby ta galeria kiedyś się rozbudowała - dodał.

Tym teraz zajmie się Adam Małysz

Od ponad miesiąca Małysz nie jest już prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Nawet nie kandydował na to stanowisko. Jego następcą został jego poprzednik Apoloniusz Tajner. Sam Małysz następnego dnia po wyborach wyjechał z Polski.

- Na drugi dzień po wyborach w PZN wyjechałem i prawie trzy tygodnie spędziliśmy z żoną w Chorwacji. Odpoczywałem. Totalnie się wyłączyłem, bo chciałem odpocząć psychicznie i wyluzować się - mówił Małysz.

- Teraz działam przy swoich projektach. Mam też różne propozycje współpracy, a niebawem otwieramy firmę, która będzie łączyła sport z biznesem. Jest zatem dużo roboty. Chcę jednak znowu robić to, co sprawiało mi przyjemność, a jednak bycie prezesem PZN często mnie męczyło - dodał.

W środę Małysz był na Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku. Ma zatem wciąż kontakt z naszą kadrą.

- I od skoków się nie odetnę, bo tym żyję i będę żył, choć pewnie w nowej roli - przyznał.

Jaka to będzie rola?

Mam cały czas kontakt z Maćkiem Maciusiakiem, bo się przyjaźnimy. Z innymi trenerami i ze Stefanem Horngacherem też jestem w kontakcie. Planuję teraz porozmawiać z nimi na zgrupowaniu, jak mógłbym im pomóc w pewnych kwestiach. Pojawiają się też już pierwsze pomysły

Adam Małysz z rzeżbą... Adama Małysza Grzegorz Momot PAP

Kadra skoczków na otwarciu Beskidzkiego Centrum Narciarstwa Grzegorz Momot PAP

Adam Małysz i Stefan Horngacher Grzegorz Momot PAP

Wnętrze Beskidzkiego Centrum Narciarstwa w Wiśle Grzegorz Momot PAP





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