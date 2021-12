Murańka z powodu pozytywnego wyniku utknął w Niżnym Tagile i nie pojechał z kadrą na kolejne konkursy, do Kuusamo. Jego izolacja zakończyła się dopiero 27 listopada. Skoczek został zgłoszony do naszej kadry na konkursy w Wiśle, lecz wciąż nie można było ze stuprocentową pewnością ustalić, czy zostanie dopuszczony do rywalizacji.

Klemens Murańka wystartuje w Wiśle

Jak przekazała redakcja "TVP Sport" przeszkód formalnych jednak nie ma i skoczek będzie mógł wystartować w piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego. Patryk Pancewicz zdradził, że trener Michal Doleżal osobiście rozmawiał w tej sprawie z dyrektorem PŚ, Sandro Pertile.



W poprzednim sezonie Murańka zgromadził łącznie 141 punktów, co w "generalce" dało 31., najwyższe w karierze miejsce. Świetnie spisał się zwłaszcza na skoczni w Willingen, gdzie otarł się o podium, zajmując czwarte miejsce.



TC

Reklama

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu

By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL

Zdjęcie Klemens Murańka /Foto Olimpik/REPORTER /East News