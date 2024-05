Nowe rozdanie w kadrze skoczków. Thomas Thurnbichler zabrał głos

Thomas Thurnbichler: czas zrobić krok w przyszłość

- W tym roku stworzyliśmy dwie grupy regionalne. Spośród tych zespołów będę nominował najlepszych zawodników na konkursy. Pod uwagę będą brani także zawodnicy z grup bazowych. Jeśli tylko będą prezentować dobry poziom, wówczas będą mieli szansę zakwalifikować się do kadry na zawody - przekazał Thomas Thurnbichler .

- W obu grupach, beskidzkiej i podhalańskiej, znaleźli się najbardziej obiecujący skoczkowie młodego pokolenia. W Beskidach są to Jan Habdas, Kacper Juroszek, Tomasz Pilch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł, którzy mają największy potencjał w Polsce. Z tego powodu postawiliśmy na nich. Wybraliśmy ich, aby w pełni skoncentrowani i zmotywowani pracowali ku realizacji celu. Wszystko po to, by zniwelować lukę pokoleniową w ciągu najbliższego roku, bądź dwóch lat - mówił 34-latek.