Nowe informacje na temat Thomasa Thurnbichlera. Przekazał je Adam Małysz

- Byliśmy z Thomasem do końca, we właściwym układzie prowadziliśmy tę reprezentację. Gdy z jego strony padła propozycja, bym finałowego dnia w Planicy machał chorągiewką zawodnikom w ostatniej serii, odpowiedziałem, że absolutnie nie, jedziemy do końca tak, jak jest. Zdawałem sobie sprawę, że dla niego to też jest ważne, by zakończyć tak, jak cały czas było w naszym teamie - mówił Maciej Maciusiak, nowy trener polskiej kadry, w rozmowie z Interia Sport.

