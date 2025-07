Będę działał w obszarze butów, wiązań i trochę też nart. Świat idzie do przodu i powstają też coraz to nowsze pomysły. Pracowałem przy tym od wielu lat, więc mam też pewne doświadczenie. Do tej pory odpowiadałem przede wszystkim za posmarowanie nart i sprawdzenie wiązań. Brałem jednak też udział w udoskonalaniu sprzętu. To zawsze robiłem pod czyimś okiem. Teraz będę robił razem z Maćkiem Kreczmerem. On będzie odpowiedzialny za przygotowanie sprzętu przed zawodami, a ja bardziej za dopasowanie go do skoczków