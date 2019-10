Buty do skoków narciarskich produkowane przez polską firmę mogą być kolejną rewolucją techniczną w tej dyscyplinie. Adam Małysz, pełniący w Polskim Związku Narciarskim funkcję dyrektora sportowego do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, nawiązał współpracę z firmą Nagaba z Krapkowic.

W skokach narciarskich nowinki techniczne zazwyczaj objęte są tajemnicą, tak aby rywale nie podpatrzyli, co nowego szykują ich sportowi konkurenci. Tym razem zmiana dotyczyć ma butów, w których skoczkowie będą rywalizować na najważniejszych zawodach na świecie.

Pierwsze tajne spotkanie w tej sprawie odbyło się jeszcze w lutym tego roku. Wówczas Adam Małysz odwiedził opolskie Krapkowice i tam rozmawiał z przedstawicielami rodzinnej firmy Nagaba. Teraz już oficjalnie potwierdzić można, że polski producent podjął się zadania, a buty są obecnie w fazie testów.

Tajemnicę udało się utrzymać przez osiem miesięcy. Poszukiwań nowego dostawcy butów dokonywał sam Adam Małysz, który obecnie pełni w Polskim Związku Narciarskim rolę dyrektora sportowego. Odpowiada za skoki narciarskie oraz kombinację norweską. Nagaba nigdy wcześniej nie zajmowała się produkcją tego typu obuwia, ale ostatecznie zarząd firmy zgodził się na podjęcie się nowego wyzwania.

Nagaba znana do tej pory z produkcji butów do codziennego użytku, otrzymała wsparcie od powiatu krapkowickiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, a także Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. "Biało-Czerwoni" mają rozpocząć sezon zimowy już w butach skokowych polskiego producenta.

Prototypy butów zostały wyprodukowane szybciej, niż oczekiwał tego sztab trenerski. Obecnie reprezentanci Polski już skaczą w nowym sprzęcie. Testów podczas zawodów w Hinzenbach i Klingenthal dokonywali między innymi Jakub Wolny oraz Maciej Kot.

Zmianę obuwia u niektórych podopiecznych Michala Doleżala zauważyli rywale. Polacy podczas finalnego konkursu Letniego Grand Prix nie zdradzali jednak zbyt wiele szczegółów. Trzeba przyznać, że sprzęt zwracał jednak uwagę, chociażby ze względu na śnieżnobiały kolor.

Do tej pory Polacy podobnie, jak inne grupy korzystali przede wszystkim z obuwia firmy Rass. To niemiecki producent, który zdominował rynek na tym polu. W latach siedemdziesiątych Rass wprowadził specjalny spoiler łydki, który przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa zawodników.

