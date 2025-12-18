Norweski skoczek już tego nie ukrywa. Z radością ogłasza, posypały się gratulacje

Halvor Egner Granerud od lat należy do ścisłej czołówki światowych skoków narciarskich. Norweg dał się poznać jako niezwykle regularny i ambitny zawodnik, który potrafi wygrywać na największych arenach. W swoim dorobku ma m.in. triumfy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, liczne zwycięstwa indywidualne oraz medale zdobywane na mistrzostwach świata. Jego charakterystyczny styl i spokój na belce startowej sprawiły, że stał się jednym z liderów norweskiej kadry i jednym z najbardziej rozpoznawalnych skoczków ostatnich sezonów.

Ostatnie miesiące były dla Graneruda wyjątkowo intensywne nie tylko pod względem sportowym, ale przede wszystkim prywatnym. Wraz ze swoją partnerką przeżywał bowiem niezwykle ekscytujący czas, witając na świecie potomka. Kilka miesięcy temu para została rodzicami. Skoczek narciarski poinformował o radosnej nowinie na początku lipca, publikując w sieci zdjęcie i podpisując je słowami: "Nowy król domu". Narodziny dziecka otworzyły dla niego zupełnie nowy rozdział w życiu.

Halvor Egner Granerud wziął ślub

Teraz Granerud podzielił się kolejną szczęśliwą wiadomością. Halvor Egner Granerud i jego ukochana Karoline Nilsen wzięli ślub. Norweski skoczek opublikował na Instagramie trzy zdjęcia z wyjątkowej sesji, a pod wpisem natychmiast posypały się gratulacje. Para jest razem od sześciu lat - w 2019 roku sportowiec po raz pierwszy pokazał wspólne zdjęcie z partnerką. Karoline Nilsen, z wykształcenia magister nauk społecznych po studiach na uniwersytecie w Bodo, na co dzień stroni od medialnego rozgłosu i prowadzi skromny profil na Instagramie, obserwowany przez nieco ponad 2600 osób.

Granerud zdradził norweskim mediom kulisy ceremonii. "To coś, o czym myśleliśmy już od jakiegoś czasu. Sprawdzaliśmy jesienią, kiedy byłoby to możliwe. Na dzisiaj był wolny termin w ratuszu w Oslo, więc go zarezerwowaliśmy. (...) Było miło. Myślę, że dobrze się nami zajęli. (...) Spędziliśmy miło czas z rodziną. Potem pojechaliśmy do hotelu Bristol na popołudniową herbatę. Teraz mamy małe spotkanie, zanim jutro wrócimy do normalnych zajęć" - wyjawił w rozmowie z Dagbladet.

Jak zapowiedział skoczek, jego żona wraz z synem już w najbliższy weekend będą towarzyszyć mu w Engelbergu podczas zawodów Pucharu Świata. Relacje "na żywo" z konkursów śledzić będzie można na stronie Interii.

