Norwescy skoczkowie w tarapatach?! Granerud ukrył wielki problem

Norwescy dziennikarze poinformowali, że w budżecie tamtejszego związku brakuje 10 milionów koron norweskich (co w przeliczeniu na naszą walutę wynosi około 4,4 mln złotych ) z wpływów sponsorskich, jeśli chodzi o tę zimę.

Problem polega na tym, że Norwegowie nie byli dotąd w stanie sprzedać najbardziej atrakcyjnej powierzchni reklamowej - tej znajdującej się na kaskach . Dziura budżetowa może jednak jeszcze zostać załatana, a pomoc w negocjacjach z potencjalnymi sponsorami stanowi eksplozja formy Halvora Egnera Graneruda, który w ostatnich dniach prezentuje kosmiczną dyspozycję, co pozwoliło mu wygrać prestiżowy Turniej Czterech Skoczni z rekordową notą .

- Strategicznym wyborem, jakiego musimy dokonać, jest to, jak długo będziemy szukać chętnego, który zechce być jedynym, wielkim sponsorem. Kilkukrotnie mieliśmy okazję, by sprzedać powierzchnię reklamową na kasku. Chodzi tylko o cenę - przyznaje Stine Aaseth Korsen - przewodnicząca komitetu do spraw skoków narciarskich w norweskiej federacji.