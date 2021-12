Norwescy skoczkowie rozpędzają się przed Turniejem Czterech Skoczni

"Podium w Engelbergu było nieco nieoczekiwane, ale dało mi prawdziwy impuls siły psychicznej. Teraz ładuję już baterie na Turniej Czterech Skoczni , w którym nie zamierzam być statystą" - powiedział Lindvik na antenie kanału norweskiej telewizji TV2.

Stacja przypomniała, że 23-letni Norweg w ubiegłym sezonie zaskoczył w TCS trzecim miejscem w Oberstdorfie, ale nie wystartował w dwóch kolejnych konkursach w Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku z powodu ostrego zapalenia zęba mądrości. Konieczny był zabieg operacyjny w szpitalu. Skoczek pojawił się na starcie w ostatnim konkursie w Bischofshofen i zajął drugie miejsce, pomimo silnych środków znieczulających ból.

Zdaniem trenera norweskiej reprezentacji Alexandra Stoeckla , który osobiście zawiózł go wówczas do szpitala w Innsbrucku, jego podopieczny miał szanse na co najmniej trzecie miejsce w punktacji generalnej.

"Nie rozliczyłem się jeszcze psychicznie z ubiegłorocznego startu w TCS, w którym moje nadzieje zabił ząb i dopiero teraz w Engelbergu poczułem, że powraca forma. Mam nadzieję, że wysoka" - przyznał skoczek.

Granerud znów będzie mocny?

Triumfator ostatniej edycji PŚ Halvor Egner Granerud po zwycięstwie w premierze sezonu w Niżnym Tagile, w kolejnych konkursach w fińskiej Ruce przeżył nagłe załamanie formy odpadając w kwalifikacjach, lecz w Engelbergu zajął już szóste miejsce. W ubiegłorocznym TCS był czwarty i też czuje niedosyt.

"W Engelbergu mogło być lepiej, lecz zbyt późno zaskoczyłem. Pierwszy skok na zaledwie 122 metry był bardzo słaby, w drugim - już na odległość 138,5 m - poczułem siebie i teraz mam wrażenie, że rozwiązanie moich problemów technicznych już się zbliża" - przyznał.

Lindvik dodał że jego kolejnym i być może najważniejszym elementem przygotowań do TCS, nazywanym w Norwegii "hoppuken", czyli "tygodniem skoków", będą święta Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym i... kontrolna wizyta u dentysty, aby uniknąć ubiegłorocznych problemów.

"Teraz liczy się tylko spokój i psychiczne wyluzowanie w domu przed wielką bitwą" - dodał.

Turniej Czterech Skoczni odbędzie się w dniach 29 grudnia - 6 stycznia.

Zbigniew Kuczyński