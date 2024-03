Norwegowie zwyciężają w Lahti. Polacy zawalczyli o podium, odmiana "Orłów"

Tegoroczne zmagania w Lahti w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczęły się 1 marca, kiedy to w pierwszych z dwóch widniejących w terminarzu zawodach indywidualnych zatriumfował Słoweniec Lovro Kos, przed Niemcem Andreasem Wellingerem oraz Japończykiem Ryoyu Kobayashim.

W sobotę tymczasem przyszła pora na "drużynówkę", w której wzięli udział oczywiście również i reprezentanci Polski w składzie: Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł . Choć seria próbna nie była dla nich zbyt udana , to kibice z kraju nad Wisłą bez wątpienia liczyli, że we właściwym konkursie nadejdzie odpowiedni błysk...

Puchar Świata w Lahti - konkurs drużynowy. Przebieg pierwszej serii, wyniki Polaków

Następnie skaczący w trzeciej grupie Stoch osiągnął 123,5 m, co dało mu 111,2 pkt. Występy "Biało-Czerwonych" w tej części rywalizacji zakończył Zniszczoł swoją próbą o długości 127,5 m (113,6 pkt), co bez wątpienia można było uznać za mocny akcent.

Warto nadmienić, że uczestnikom mocno dawał się we znaki mocny i zmienny wiatr, zwłaszcza pod koniec tej odsłony konkursu.

Puchar Świata w Lahti - konkurs drużynowy. Przebieg drugiej serii, wyniki Polaków

W serii drugiej Piotr Żyła skoczył 121 m, czyli wyraźnie krócej niż poprzednio, uzyskując w ten sposób 99,7 pkt. Maciej Kot z kolei zdołał zapisać przy swoim nazwisku 119 m (tyle samo uzyskał co ciekawe w serii próbnej), co dało mu 101,1 pkt.

Niestety warunki pogodowe nie ulegały poprawie i współzawodnictwo bywało "rwane". Na szczęście na belce nie musiał czekać przesadnie długo Kamil Stoch , który minimalnie poprawił się względem pierwszego skoku i osiągnął 124 m (108,6 pkt). Będący członkiem ostatniej grupy zawodników Aleksander Zniszczoł wylądował tymczasem po osiągnięciu aż 130 m, co dało mu 122 pkt.

Należy też nadmienić, że w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej Zniszczoł znalazł się na trzeciej pozycji, co powinno napawać optymizmem przed jutrem:

Puchar Świata w Lahti. Kiedy kolejny konkurs?

Przed nami jeszcze jedne zmagania indywidualne w kompleksie Salpausselkä w Lahti - niedzielny konkurs odbędzie się dokładnie o godz. 16.00, a poprzedzą go kwalifikacje zaplanowane na 14.30. Już teraz zapraszamy do śledzenia obu tych wydarzeń w relacjach live wraz z Interią Sport .

Potem Puchar Świata zawędruje do Oslo, gdzie 9 marca zainaugurowany zostanie cykl Raw Air, w ramach którego obejrzymy też zawody w Trondheim oraz Vikersund. Wówczas to też do PŚ ma powrócić Dawid Kubacki, odsunięty na pewien czas od reprezentacji przez szkoleniowca Thomasa Thurnbichlera.