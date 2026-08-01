Norwegowie znów to zrobili. Niewiarygodne, co wydarzyło się w Wiśle

8 marca 2025 roku na zawsze zapisał się jako data, która rozpoczęła małą rewolucję w skokach narciarskich. To właśnie tego dnia Norwegowie dopuścili się prawdopodobnie największego oszustwa w historii dyscypliny. Co więcej, zrobili to podczas mistrzostw świata we własnym domu.

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W związku z wydarzeniami w Trondheim byli przez pewien czas zawieszeni. W sezonie 2025/2026 skakali już jednak bez ograniczeń. Bez wątpienia niesmak pozostał, a świat skoków od tego momentu nieco zmienił podejście do reprezentantów ze Skandynawii i trudno się temu dziwić.

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Każdy ich ruch naturalnie jest śledzony nieco mocniej, niż "przeciętnego skoczka", a przewinienie bardziej uwydatniane. Jak się okazuje, sezon 2026/2027 również zaczęli od złamania przepisów. Tym razem dopuścił się jej jeden z największych rywali Kacpra Tomasiaka z minionego sezonu.

Kristoffer Eriksen Sundal oddał dwa konkursowe skoki. Początkowo plasował się tuż przed Polakiem. Jeszcze w pierwszej serii FIS zakomunikował, że toczy się tajemnicze "dochodzenie" ws. norweskiego skoczka. Wówczas trudno było zdiagnozować, o co może konkretnie chodzić.

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Sprawa wyjaśniła się w drugiej serii. Już po konkursie Sundal został zdyskwalifikowany, a detale tej decyzji wyjaśnił Jakub Balcerski. Sytuacja jest wręcz kuriozalna i zasadniczo niespotykana na skoczniach.

"Norweg tuż przed pierwszym skokiem nie mógł zapiąć paska bezpieczeństwa. Zgłosił to do kontroli na górze, ale nikt nie mógł mu pomóc. Powiedziano mu, żeby skoczył bez. Oddał skok, ale później został zdyskwalifikowany. FIS nie mógł przerwać konkursu, więc zastosował wsteczne DSQ" - przekazał dziennikarz "Sport.pl". W związku z tym najlepszym Norwegiem w sobotę w Wiśle był 11. Joergen Oliver Stroem.

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