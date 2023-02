Norwegowie wprost o Granerudzie! Gorąco przed MŚ. "To szalone"

Halvor Egner Granerud uda się na mistrzostwa świata w Planicy w roli głównego faworyta rywalizacji w skokach narciarskich. Reprezentant Norwegii wygrał pięć z sześciu ostatnich zawodów Pucharu Świata, a przed pierwszym konkursem w Lake Placid, w którym zajął siódmą lokatę, zanotował serię 12 miejsc na podium w poszczególnych konkursach indywidualnych.

Nie dziwi więc, że rodacy mocno liczą na to, że 26-latek wróci ze Słowenii z medalami. Zwłaszcza, że podobnie jak Dawid Kubacki oraz pozostali polscy skoczkowie narciarscy, odpuścił sobie zawody Pucharu Świata w Rasnovie, by jeszcze lepiej przygotować się do walki o tytuł mistrza świata.

"Halvor Egner Granerud spisuje się bardzo solidne. Od zawodów Pucharu Świata w Engelbergu rozegranych przed Bożym Narodzeniem jest prawie nie do pokonania. Kiedy skacze na sto procent, nikt nie jest w stanie się do niego zbliżyć. To jest szalone" - przyznał na łamach portalu Dagbladet norweski ekspert Remen Evensen.

Skoki narciarskie: MŚ w Planicy. Halvor Egner Granerud dokonał przemiany mentalnej

Norwegowie podkreślają, że Halvor Egner Granerud musi zdobyć indywidualne medale mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, by "pogrubioną czcionką" zapisać się w historii skoków narciarskich. Zwracają przy tym uwagę, że poprzednie dwie imprezy MŚ zakończyły się dla zawodnika pochodzącego z Oslo kompletną klapą.

Tym razem ma być jednak inaczej. A wszystko za sprawą nie tylko doskonałej formy Norwega, lecz przede wszystkim dzięki strefie mentalnej. Właśnie w tej kwestii bowiem w ostatnim czasie Halvor Egner Granerud miał przejść największą przemianę.

"Wydaje mi się, że jeśli chodzi o różnicę u Halvora Egnera Graneruda na tych mistrzostwach świata w porównaniu z poprzednimi, jest to sfera mentalna. Wygląda na to, że trafił dobrze z kilkoma ważnymi elementów układanki. Znalazł je dzięki pomocy trenera mentalnego i trochę za sprawą coachingu po Engelbergu. Udało mu się odsunąć od siebie to, co nieistotne i skupić się na tym, co ważne" - stwierdził Remen Evensen.

Pierwsze zawody skoków narciarskich podczas tegorocznych mistrzostw świata w Planicy zaplanowano na sobotę, gdy Piotr Żyła będzie bronił tytułu na skoczni normalnej. Niestety, prognozy pogody przed konkursem są fatalne. Meteorolodzy zapowiadają tego dnia w Planicy obfite opady deszczu .

Thomas Thurnbichler o przygotowaniach Polaków na mistrzostwa świata w Planicy. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Halvor Egner Granerud /

Halvor Egner Granerud / Mateusz Januszek