Norwegowie są zachwyceni Granerudem. Mówią tylko o jednym

Halvor Egner Granerud od Turnieju Czterech Skoczni nie zwalnia tempa. Przed weekendem w Bad Mitterndorf 25-latek tracił do Dawida Kubackiego 48.pkt, a dziś ma nad nim zapas aż 112pkt. Podopieczny Alexandra Stoeckla celuje w Kryształową Kulę i jak widać, jest na dobrej drodze do osiągnięcia zamierzonego celu.

Wielka forma Halvora Egnera Graneruda. Norwegowie chwalą skoczka po konkursie

"Fajnie, że robi to automatycznie i sprawia mu to przyjemność. Nie widzę nikogo, kto byłby w stanie go pokonać" - mówił po zawodach Johann Andre Forfang.