Norwegowie przerywają milczenie po decyzji FIS. "Nie będzie oszustw"

Po wielu miesiącach oczekiwań kibice poznali wreszcie ostateczną decyzję ws. przyszłości Johanna Andre Forfanga i Mariusa Lindvika. Norwescy skoczkowie, którzy w trakcie tegorocznych mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim zostali zawieszeni przez Międzynarodową Federację Narciarską w związku z aferą, która światło dzienne ujrzała dopiero po interwencji innych reprezentacji. Wówczas okazało się, że norweska ekipa dopuściła się dopingu technologicznego, aby lepiej prezentować się w trakcie zawodów.

W sierpniu - tuż przez zawodami LGP w Wiśle - FIS ogłosił, że Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Magnus Brevig, Thomas Lobben i Andreas Livelten zostali oskarżeni o naruszenie Powszechnego Kodeksu Etyki FIS oraz przepisów FIS dotyczących zapobiegania manipulacjom w zawodach. Sprawa następnie trafiła do Komisji Etyki FIS. Na kolejne ogłoszenia w tej sprawie nie trzeba było długo czekać - w sobotę 23 sierpnia poinformowano o zawarciu ugody ze skoczkami, którzy przyznali się do naruszenia przepisów i zaakceptowali trzymiesięczne wykluczenie z rywalizacji, a także obowiązek pokrycia kosztów postępowania w wysokości 2 tys. franków szwajcarskich każdy.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Jan-Erik Aalbu przemówił ws. ugody norweskich skoczków. Wymownie

Głos w sprawie ostatnich decyzji FIS zabrał teraz Jan-Erik Aalbu, dyrektor sportowy norweskiej reprezentacji. W rozmowie z NRK działacz podkreślił, że obaj zawodnicy wielokrotnie powtarzali, że nie mieli pojęcia o manipulacjach przy kombinezonach. Skomentował też dyskwalifikacje, które norweska ekipa otrzymała w trakcie ostatnich zawodów LGP w Courchevel i Wiśle. Wówczas we Francji słynne "DSQ" otrzymali Benjamin Oestvold i Kristoffer Eriksen Sundal, w Wiśle natomiast pod lupą znalazł się Fredrik Villumstad.

"Takie dyskwalifikacje będą się zdarzać także w przyszłości, ale ze strony naszej kadry nie ma i nie będzie oszustw. To mogę obiecać. Wyciągnęliśmy wnioski, nauczyliśmy się i musimy uczyć się dalej. Będziemy współuczestniczyć w porządkach, ale inne kraje muszą być razem z nami, bo sami tego nie zrobimy" - zaznaczył Aalbu.

Jan Erik Aalbu AFP

Marius Lindvik - reprezentant Norwegii w skokach narciarskich JONATHAN NACKSTRAND / AFP AFP

Johann Andre Forfang IMAGO/Markku Ulander/Imago Sport and News East News