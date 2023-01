Norwegowie osłabieni przed PŚ w Zakopanem. Zabraknie kluczowego zawodnika

Powodów do zadowolenia nie będą mieli m.in. fani japońskich skoków. Ryoyu Kobayashi i spółka ominą bowiem zawody w Polsce, by skupić się na przygotowaniach do konkursów w Sapporo. To jednak nie wszystko. Teraz w norweskich mediach pojawiła się bowiem informacja na temat przerwy od rywalizacji Roberta Johanssona.