W ostatnich miesiącach fani skoków narciarskich nie mogli narzekać na brak wrażeń. Od wielu lat w sezonie letnim emocje sięgały zenitu - wszystko przed skandal, który ujrzał światło dzienne poprzedniej zimy, a konkretniej w trakcie mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Po wielu interwencjach ze strony rywali władze przyłapały Norwegów na dopingu technologicznym. W pierwszej kolejności zawieszeni zostali Johann Andre Forfang i Marius Lindvik, w których kombinezonach znaleziono nieprzepisowe przeszycia i wstawki. Dodatkowo podejrzewano ich o klonowanie czipów. W kolejnych dniach zawieszeniem ukarano jeszcze innych zawodników, jednak ci szybko zostali oczyszczeni z jakichkolwiek zarzutów.

Jeszcze przed końcem sezonu letniego okazało się, że władze podjęły decyzje ws. Lindvika i Forfanga. Panowie mieli przyznać się do winy. zaakceptować karę nałożoną na nich przez Komisję Etyki FIS - trzymiesięczne wykluczenie z rywalizacji, a także obowiązek pokrycia kosztów postępowania w wysokości 2 tys. franków szwajcarskich każdy. Zawieszenie obu panów zakończyło się 30 października, co oznacza, że Forfang i Lindvik będą do dyspozycji Rune Velty podczas inauguracji Pucharu Świata 2025/2026 w Lillehammer.

Nad składem reprezentacji Norwegii zastępca zwolnionego w związku z aferą Magnusa Breviga Velta nie zastanawiał się długo. W poniedziałek przed startem Pucharu Świata ogłoszono, że w Lillehammer zaprezentuje się pięciu panów. Na ten moment ujawniono, że na Lysgaardsbakken zaprezentują się Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Halvor Egner Granerud i Kristoffer Eriksen Sundal. Piąty zawodnik wyłoniony zostanie po treningu na olimpijskim obiekcie, który zaplanowano na czwartek.

"Jesteśmy niezwykle podekscytowani rozpoczęciem sezonu na ojczystej ziemi - z norweską publicznością, w znajomym otoczeniu i w prawdziwie zimowej atmosferze. (...) Powodzenia dla zawodników, trenerów i całego zespołu kibiców - sezon w końcu ruszył i jesteśmy dumni z włożonej pracy!" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Jan Erik Aalbu, dyrektor sportowy norweskiej reprezentacji skoczków.

