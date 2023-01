To może być turniej Halvora Egnera Graneruda. Norweg w wielkim stylu tryumfował w zawodach i umocnił się w klasyfikacji całego cyklu. Jest na dobrej drodze do wygrania wszystkich czterech konkursów w jednej edycji. Zagraniczne media są zachwycone jego formą. Inaczej sytuacja wygląda u Mariusa Lindvika. Mistrz olimpijski z Pekinu został zdyskwalifikowany w Ga-Pa. Ekspert tłumaczy, co mogło wpłynąć na jego sytuację.