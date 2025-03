Norwegowie nie mogą być spokojni. Sekretarz generalny FIS zapowiada, "tygodnie, a nawet miesiące"

Nie milkną echa sobotniej dyskwalifikacji po konkursie mistrzostw świata norweskich skoczków, Mariusa Lindvika i Johanna Andre Forfanga . Wszystko za sprawą nieprzepisowych kombinezonów, w których odkryto niedopuszczalne przeszycia. Do tego doszło też klonowanie czipów. Początkowo zespół nie przyznawał się do zarzuconych czynów, lecz na niedzielnej konferencji prasowej dyrektor ds. skoków narciarskich w Norwegii Jan-Erik Aalbu potwierdził oszustwo.

"Przez całą poprzednią noc i dziś robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby wyjaśnić to, co wydarzyło się wczoraj. Jak dotąd dowiedziałem się, że zespół wsparcia technicznego zdecydował się na wszycie wzmocnionej nici w kombinezony Forfanga i Lindvika" - powiedział.

"Tak to oceniam: oszukiwaliśmy. Próbowaliśmy oszukać system. To jest niedopuszczalne. Zrobiono to ze świadomością, że jest to niezgodne z przepisami, ale jednocześnie w przekonaniu, że inspektorzy ubioru FIS tego nie wykryją" - dodał.