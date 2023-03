Polscy skoczkowie nie zaliczą pierwszego konkursu w Lillehammer do udanych, ponieważ najwyżej sklasyfikowany z "Biało-Czerwonych" Kamil Stoch był dopiero 15. Powody do zadowolenia mają z kolei Norwegowie, którzy świętują sukces Halvora Egnera Graneruda. To właśnie świetna dyspozycja lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest motywem przewodnim w wypowiedziach jego rodaków, a kapitalną formę 26-latka docenił szef norweskich skoczków.