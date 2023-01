Po emocjach w Turnieju Czterech Skoczni na kibiców skoków narciarskich czekają następne sportowe wrażenia. Na weekend 13-15 stycznia zaplanowano konkurs Pucharu Świata w Zakopanem . To już wkrótce, a w zimowej stolicy Polski rozpoczęła się walka z czasem. "Organizacyjnie mamy niemal wszystko dopięte na ostatni guzik. Jedyny problem jest taki, że nie ma wystarczającej ilości śniegu na skoczni" - powiedział w poniedziałek wieczór Interii wiceprezes PZN-u i szef komitetu organizacyjnego Pucharu Świata w Zakopanem Wojciech Gumny.

Wygląda na to, że teraz sytuacja się znacznie poprawia. W Tatrach i na Podhalu zaczął intensywnie padać śnieg. Jest za to inny problem. Według prognoz podczas samych zawodów mogą pojawić się mocne podmuchy wiatru , co miałoby wpływ na przebieg imprezy. Najgorzej ma być w niedzielę, w dniu konkursu indywidualnego zaplanowanego na godzinę 16:00.