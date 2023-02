Norwegowie grzmią po skokach! Granerud był przerażony. "Zagrożenie życia"

Trudno było jednak oczekiwać tego, co wydarzyło się w ostatniej kolejce pierwszej serii zmagań mikstów. Nieprawdopodobny, a przy tym przerażający skok zakończony próbą lądowania z dużej wysokości zaliczył wówczas Słoweniec Timi Zajc . 22-latek nie miał prawa ustać tej próby - w której pofrunął aż 161,5 m - i przewrócił się na zeskok, lecz na szczęście szybko był w stanie poruszać się o własnych siłach.

Skok Timiego Zajca wywołał ogromną falę krytyki wymierzonej w jury, które dopuszczając Słoweńca do skoku w zaistniałych warunkach igrało z jego zdrowiem i bezpieczeństwem. "Dobrze, że chłopak nie zakończył tym skokiem kariery. Wariactwo", "Jury nie powinno pozwolić dziś skakać przy takim huraganie pod narty. Po prostu" - można przeczytać na Twitterze. Oburzeni byli także norwescy eksperci , a całą sytuację ocenił także lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - Halvor Egner Granerud .

Skoki narciarskie: PŚ w Willingen. Halvor Egner Granerud: "To trochę przerażające"

"Czy to możliwe? To prawie zagroziło jego życiu" - krzyczał w trakcie skoku Timiego Zajca norweski komentator Jorgen Klem. "To przerażające, gdy na skoczni są tak różne warunki" - wtórował mu były skoczek, a obecnie ekspert telewizyjny Anders Jacobsen, którego słowa cytuje portal Vg.no.