Norweg zdyskwalifikowany. W tle skandal, który wstrząsnął mistrzostwami w Trondheim

Wielkie kontrowersje w Trondheim. Zamieszanie z kombinezonami, Norweg zdyskwalifikowany

Organizatorzy przekazali, że kombinezon 24-latka nie spełniał wymagań w kwestii rozmiaru, wobec czego został on wykluczony z dalszej rywalizacji na dużej skoczni. Jak można było się spodziewać, wzmogło to jeszcze polemikę i wątpliwości dotyczące uczciwości norweskiej ekipy w kwestii sprzętu. To z resztą nie pierwsza dyskwalifikacja Sundala w tym sezonie. Wcześniej został on wykluczony z tego samego powodu w Oberstdorfie.