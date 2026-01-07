Właśnie dobiegła końca 74. edycja Turnieju Czterech Skoczni, podczas której po Złotego Orła sięgnął Domen Prevc. Słoweniec okazał się najlepszy w całym cyklu i zapisał się na kartach historii prestiżowej imprezy. Uwaga kibiców i dziennikarzy zgromadzonych w Bischofshofen skierowana była jednak nie tylko na triumfatora turnieju. W Austrii w iście królewskim stylu pożegnano bowiem Kamila Stocha, dla którego trwający obecnie sezon jest ostatnim w zawodowej karierze.

Trzykrotny mistrz olimpijski i jeden z najwybitniejszych skoczków w historii tej dyscypliny trzykrotnie wygrywał Turniej Czterech Skoczni - w sezonach 2016/2017, 2017/2018 oraz 2020/2021. Jego ostatni triumf nie obył się jednak bez skandalu. Polaka wówczas zaatakował Halvor Egner Granerud, podważając klasę i formę Stocha w decydującym momencie rywalizacji.

Halvor Egner Granerud o skandalicznych słowach o Kamilu Stochu sprzed kilku lat. Polacy go nie oszczędzili

Granerud był faworytem do wygrania Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2020/2021, jednak to Stoch zgarnął Złotego Orła po raz trzeci w karierze. Norweg ośmielił się wtedy podważać dobrą formę Polaka, mówiąc: "W równych warunkach w Bischofshofen mogę z nim wygrać o 10 punktów w każdej serii. Wcale nie skacze tak dobrze, tylko ma dobre wyniki. Warunki znów sprzyjały Polakom".

Po latach Norweg wrócił do tamtych wydarzeń i zdobył się na szczere wyznanie. Przyznał, że wypowiedział kontrowersyjne słowa pod wpływem ogromnych emocji, a niemal natychmiast po ich wygłoszeniu przeprosił za swoje zachowanie. Mimo to fala krytyki, jaka na niego spadła, była ogromna. Norweg po wtorkowym konkursie w Bischofshofen ujawnił, że otrzymywał wówczas wiele niepokojących wiadomości.

"Otrzymałem tysiące gróźb śmierci od wściekłych Polaków" - nie krył Granerud w rozmowie z Viaplay, podkreślając, jak bolesne były konsekwencje tamtej wypowiedzi.

