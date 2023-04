Norweg ujawnił brutalną prawdę. "Moja pensja wynosi zero koron"

Jako skoczek narciarski w reprezentacji Norwegii w skokach narciarskich moja pensja wynosi zero koron. To moja pensja od prawie 9 lat. I tak, dla nas sponsorzy są absolutnie niezbędni oferty. Finansują trenerów, wspierają sprzęt i spotkania itp. Wynagrodzenie sportowca nadal wynosi zero koron, a zatem nie jest to pozycja, na której stowarzyszenie traktuje priorytetowo swoje fundusze sponsorskie.

~ czytamy na jego Twitterze.