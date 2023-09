Norweg najlepszy na normalnej skoczni w Oslo. Polak w ścisłej czołówce

Johansson, na co dzień startujący w Pucharze Świata, a latem w Grand Prix, pokazał, że w zawodach z udziałem skokowego zaplecza nie ma na niego mocnych. Reprezentant gospodarzy był najlepszy już w sobotę, a w niedzielę poszedł za ciosem i po raz kolejny stanął na najwyższym stopniu podium. Wprawdzie drugiego dnia jego przewaga nad następnymi zawodnikami była nieco mniejsza, bo tym razem wyniosła 4,4 punkty, to i tak trudno powiedzieć, by Johansson był w którymkolwiek momencie zagrożony. Na Midtstubakken doświadczony skoczek uzyskał 102,5 i 103 metry, rywalizując z 10., a nie 11. belki startowej, jak inni zawodnicy z czołówcy.