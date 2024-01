Czołowi skoczkowie świata w piątek oddadzą pierwsze skoki na zmodernizowanej skoczni w Wiśle. Tuż przed powrotem do rywalizacji nastąpiło jednak prawdziwe trzęsienie ziemi. W trakcie specjalnie zwołanej konferencji prasowej menedżer norweskiej kadry ogłosił, że żegna się z posadą. Clas Brede Braethen, bo o nim mowa, pracował z drużyną narodową od 20 lat. - Próbowałem wszystkiego, co mogłem - odnosząc się do swoich długotrwałych starń o poprawę kondycji finansowej skoczków.