"Jest to imponujące, co robi Noriaki. Pokazuje wszystkim, że bariery są tylko w naszych głowach. A to, że zdobył dzisiaj punkt w Pucharze Świata, to jest już kosmos" - mówił trzykrotny mistrz olimpijski w rozmowie z Eurosportem.

Niesamowity jest Noriaki Kasai. To już robi ogromne wrażenie

"Jestem podekscytowany jak małe dziecko. Moim celem jest teraz dobicie do liczby 600 występów w Pucharze Świata. By to osiągnąć, muszę startować poza Japonią, a nie wystarczy do tego punkt, który zdobyłem do tej pory. Chcę zdobyć około 20 punktów i jestem zdeterminowany, by nie przepuścić takiej szansy. Wierzę w to, że tysiące kibiców będzie mi kibicować i pomagać dopingiem" - mówił legendarny 51-latek przed weekendem w Lahti, cytowany przez serwis "Skijumping.pl".