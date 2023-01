Noriaki Kasai ponownie w akcji. Nadeszło potwierdzenie

Co istotne, dla rutyniarza dobre skoki mogą się okazać przepustką do... Pucharu Świata! Już w kolejny weekend w "Kraju Kwitnącej Wiśni" gościć będą bowiem czołowi skoczkowie globu, a gospodarze wystawić będą mogli pulę krajową. Gdyby Kasai zdołał dokonać tej sztuki, byłyby to dla niego pierwsze występy w PŚ od stycznia 2020 roku, kiedy to zajmował na "domowej" skoczni 36. miejsce (pierwszego dnia odpadł w kwalifikacjach).